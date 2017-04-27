В САП опасаются, что Насиров може выехать за границу как глава Федерации дзюдо

Борцов-дзюдоистов Насиров возглавил уже после выхода из СИЗО.

Насиров может использовать дзюдо в личных интересах sfs.gov.ua

Отстраненный от должности и пребывающий под следствием руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров может выехать за пределы страны как глава Федерации дзюдо.

Такие опасения 25 апреля на судебном заседании об избрании меры пресечения для Насирова высказал прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, пишет "112.ua".

"Это может быть использовано для выезда за границу", - отметил он.

Напомним, что суд продолжит рассмотрение ходатайства о мере пересечения для Насирова утром сегодня, 27 апреля.

Федерацию дзюдо Насиров возглавил 17 апреля.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".