В САП анонсировали заочное расследование в отношении беглого судьи Чауса

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Холодницкий считает, что есть основания для объявления Чауса в международный розыск.

"Судью-банкира" Чауса могут объявить в международный розыск Юрий Бутусов/Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена инициировать специальное (заочное) досудебное расследование в отношении судьи Днепровского суда Киева, которого подозревают в коррупции.

"Готовятся документы и мы планируем начать против него специальное досудебное расследование в этом месяце", – сообщил глава САП Назар Холодницкий в интервью "Українським новинам", опубликованном в воскресенье, 16 октября.

Холодницкий добавил, что у САП нет официальных подтверждений нахождения подозреваемого в аннексированном Крыму, поэтому есть основания для объявления Чауса в международный розыск.

Напомним, 9 августа НАБУ задержало киевского судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тыс. долларов. Еще 80 тыс. долларов он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Чауса. В тот же день глава САП Назар Холодницкий сообщил, что Чаус находится на территории оккупированного Крыма.