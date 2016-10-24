В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве троих инкассаторов украинского банка

Год назад в Черниговской области погибли три инкассатора "Приватбанка".

В Санкт-Петербурге задержали опасных преступников из Украины

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве троих инкассаторов "Приватбанка", которое произошло в октябре 2015 года в Чернигове, сообщил в Facebook зампредседателя правления "Приватбанка" Олег Гороховский.

"Ровно год назад в Чернигове произошло нападение и убийство трех наших инкассаторов. И вот ровно через год убийца пойман. Помогаем ему вернуться на Родину. Готовим достойную встречу", - написал Гороховский.

Как сообщает петербургское издание "Фонтанка", россияская полиция задержала двоих граждан Украины, один из которых уже сознался в убийстве. Задержанных готовят к выдаче в Украину.

Налет произошел ровно год назад, 23 октября 2015 года. В тот день в районе села Скоренец Черниговской области, на трассе "Киев-Чернигов", произошло нападение на инкассаторскую машину "ПриватБанка". Микроавтобус "Фольксваген" службы инкассации днем двигался из Киева в город Чернигов. Когда до места назначения оставались около 30 км, с "автомобилем произошло чрезвычайное событие" ... Известно, что микроавтобус отклонился от маршрута и сгорел. Остатки автомобиля были обнаружены в сотне метров от автодороги Киев-Чернигов. В салоне находились три трупа, было похищено около 10 миллионов гривен, 150 тысяч долларов и 30 тысяч евро.

3 ноября прошлого года в Борисполе было совершено нападение на инкассаторов "Укрпочты": похищено 1,6 млн грн.

10 июля 2015 года в Харькове произошло разбойное нападение на почтовое отделение, в результате чего были убиты три человека.