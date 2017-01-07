В рождественскую ночь силы АТО возле Авдеевки отразили атаку вражеской ДРГ

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Благодаря слаженным действиям украинских военнослужащих враг отступил.

Боевики организовали атаку на Авдеевку в ночь перед рождеством Donbass.ua

В районе населенного пункта Авдеевка в ночь с 6 на 7 января состоялось боевое столкновение между силами АТО и группой террористов, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Диверсионная группа противника численностью до 10 человек подошла к нашим позициям на расстояние ста метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отражено, враг отступил", - указывается в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что бой с боевиками длился около часа. ВСУ потерь не понесли, потери противника уточняются.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.