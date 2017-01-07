В рождественскую ночь силы АТО возле Авдеевки отразили атаку вражеской ДРГ

Благодаря слаженным действиям украинских военнослужащих враг отступил.
"Диверсионная группа противника численностью до 10 человек подошла к нашим позициям на расстояние ста метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отражено, враг отступил", - указывается в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что бой с боевиками длился около часа. ВСУ потерь не понесли, потери противника уточняются.
Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.ZN.UA