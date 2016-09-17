В Ровенской области изъяли более 170 кг янтаря на 1,5 млн гривень

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"Янтарная мафия" никуда не исчезла.

Изъятый янтарь оценили в 1,5 млн гривень МВД Украины

Правоохранители в пгт Рокитное в Ровенской области во время проведения оперативной отработки изъяли более 170 кг янтаря , который находился в багажнике автомобиля Subaru, передает региональное управление полиции.

Автомобилем управлял 28-летний житель Кировоградской области. "Солнечный камень" находился в пяти мешках. Стоимость изъятой партии янтаря на "черном" рынке составляет более 1,5 млн гривень.

Кроме того, полицейские на автодороге "Киев-Ковель" остановили Mitsubishi Outlander, который принадлежит 26-летнему жителю Старого села Рокитновского района. В салоне автомобиля полицейские обнаружили около шести килограммов янтаря-сырца, пистолет для отстрела резиновыми пулями, патроны к нему и почти 20 тысяч гривен.

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В августе нынешнего года в Национальной полиции заявили о полном контроле над "янтарной мафией". По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, правоохранители полностью пресекают незаконную добычу янтаря в Ровенской и ряде других областей Украины.

Но уже в сентябре пограничники обнаружили новые незаконные разработки янтаря в Ровенской области.