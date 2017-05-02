В ростовском СИЗО не подтвердили факт смерти украинца

Сотрудники пенитенциарной системы России заявляют, что 19-летний Артур Панов жив и здоров.

Украинский заключенный Артур Панов не умер в российском СИЗО Андрей Товстыженко, ZN.UA

В следственном изоляторе российского Ростова-на-Дону отрицают смерть украинца Артура Панова и заявляют о том, что он жив, сообщает " УНИАН " со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону.

"Мы связались с российскими органами власти. В Управлении федеральной службы исполнения наказаний и в СИЗО сказали, что Панов жив и здоров", - отметил дипломат.

В понедельник, 1 мая, ряд СМИ со ссылкой на блоггера российского издания "Фонтанка" сообщили о смерти Панова в СИЗО. Сообщалось, что 19-летний Панов скончался от сердечной недостаточности.

Украинца задержали в декабре 2015 года и обвинили в якобы "подготовке теракта на территории РФ". На момент задержания Панов был несовершеннолетним.

Напомним, в ноябре прошлого года в ФСБ РФ сообщили о задержании "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины", которые якобы планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым". Позже стало известно, что севастопольский суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца. Впоследствии, срок их ареста был продлен до марта.

Обвиняемыми оказались Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. Как писало ZN.UA, Штыбликов и Бессарабов — не чужие люди для его редакции. Будучи до 2014 году сотрудниками Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос", они долгие годы сотрудничали с ZN.UA, консультируя журналистов по проблематике базирования в Крыму Черноморского флота России и комментируя вопросы, связанные с его пребыванием на украинской территории.

Подробнее о задержании в оккупированном Крыму "украинских диверсантов" репрессивными органами РФ читайте в статье Ярославы Кривцун "Путинский урожай 37-го" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".