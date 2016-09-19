В России застрелили главаря "Оплота" Жилина – СМИ

Неизвестный дважды выстрелил в "оплотовца", а также ранил его спутника в подмосковном ресторане.

Убийца поджидал основателя "Оплота" в подмосковном ресторане Аргумент

В понедельник, 19 сентября, российские СМИ сообщили, что в одном из ресторанов в Подмосковье убили основателя и лидера террористической организации "Оплот"

"Сегодня вечером в ресторане "Ветерок", расположенном в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей, после чего скрылся", – сообщил агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

Разыскиваемый и заочно арестованный в Украине Жилин скончался от полученных ранений. Его спутника Андрея Козырева доставили в ближайшую больницу.

По предварительным данным, убийца поджидал своих жертв за столиком в ресторане и открыл огонь, как только те зашли в заведение. После убийства он уехал на поджидавшем его возле ресторана автомобиле с водителем.

В информагенстве подчеркнули, что официальной информацией по данному происшествию они пока не располагают.

Напомним, 3 февраля Печерский суд Киева заочно арестовал Жилина.

В конце марта 2015 прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

6 июля Жилин был объявлен в розыск в связи с подозрением в совершении преступных действий с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений, совершении грабежа, соединенного с насилием, похищении человека, которое сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий, а также в угрозе убийством.

Первое уголовное дело против Жилина было возбуждено в феврале 2014 года. При этом в марте 2015 года стало известно, что Жилин финансировал "ДНР" и "ЛНР" через харьковские фирмы.

Однако по информации МВД, Жилин выехал из страны еще 21 февраля 2014 года.