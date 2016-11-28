В России узаконили звания предавших Украину крымских военнослужащих

Бывшие украинские военнослужащие, переметнувшиеся на сторону РФ, получили легальный статус через два года после аннексии Крыма.

РФ признала звания предавших Украину военнослужащих schlenger86 / Depositphotos

Президент РФподписал указ о признании действительными воинских званий и документов об образовании проживающих на территории Крыма военных, поступивших на контрактную службу в ВС РФ с 18 марта 2014 года по 2 января 2015 года.

Соответствующий документ, датированный 26 ноября, был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Установить, что воинские звания, документы об образовании и (или) о квалификации проживающих на территориях Республики Крым и города Севастополя граждан РФ, поступивших в период с 18 марта 2014 года по 2 января 2015 года на военную службу по контракту в воинские части и организации Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированные (расположенные) на территориях этих субъектов РФ, а также документы о прохождении ими военной службы в вооруженных силах, воинских формированиях и правоохранительных органах Украины, в которых предусмотрена военная служба, признаются действительными при представлении подлинников документов", - говорится в указе.

Положения указа вступают в силу со дня его подписания.

Ранее группа "Информационное сопротивление" сообщала, что среди военнослужащих ВС РФ в АР Крым в последнее время наблюдается рост недовольства низкими зарплатами.

"Основной причиной недовольства является невыполнение командованием обещаний по повышению денежного довольствия военнослужащих, которые проходят службу в составе оккупационных войск в Крыму", - отмечал глава группы ИС Дмитрий Тымчук.