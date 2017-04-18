В России признали факт управления "национализированными" предприятиями Донбасса

Представители страны-агрессора уверяют, что вернут предприятия сразу же после "восстановления экономических связей" с Украиной.

В России признают управление предприятиями Донбасса, но заявляют о "вынужденности" данных мер galleryua.com

Руководитель Федерального агентства по государственным резервам Российской Федерации Дмитрий Гогин заявил о том, что Россия действительно оказывает "гуманитарную поддержку" захваченным боевиками террористических организаций "Л-ДНР"

"Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов", - пояснил он агентству "ТАСС".

Кроме того, председатель так называемой "межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины" Сергей Назаров признал факт российского "внешнего управления" оккупированными украинскими предприятиями.

"Поставки сырья и материалов для предприятий юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей, осуществляются за счет имеющихся федеральных резервов товарно-материальных ценностей. Это вынужденная мера. Только восстановление экономических связей с Украиной с отменой блокады в соответствии с Минскими соглашениями позволит отменить временное управление предприятиями с восстановлением прав собственников", - сообщил Назаров информационному ресурсу коллаборационистов "Донецкому агентству новостей".

Тем не менее, он опроверг информацию о поставках в Донбасс железорудного сырья с территории России.

"Никаких таких поставок не производится", - дистанцировался от данного вопроса председатель комиссии.

Напомним, в феврале Российская Федерация признала действительными удостоверяющие личность "документы", а также "регистрационные знаки" транспортных средств, выданные террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Позже, 1 марта, в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией переходят под "внешнее управление" данных формирований. Боевики намерены взимать налоги с этих предприятий.

15 марта, СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения в Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом президента Украины.

"СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения", - заявил на заседании секретарь СНБО Александр Турчинов.

Подробнее об обстоятельствах принятия решения об официальной торговой блокаде ОРДЛО читайте в статье Сергея Рахманина "оГРАБЛИнный президент" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".