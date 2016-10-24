В России открыли уголовные дела против шести офицеров ВСУ

Российская сторона обвинила украинских командиров в артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и населения Донбасса.

В РФ открыли уголовные дела против украинских командиров АТО Андрей Проць, ZN.UA

Следственный комитет РФ открылпротив шести высокопоставленных офицеров ВСУ, заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

Как сообщает "Интерфакс", Петренко заявила, что российское следствие установило имена командиров подразделений ВСУ, который якобы вели "артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и населения на Юго-востоке Украины".

Так, фигурантами открытых в РФ дел стали командир 57 отдельной моторизованной бригады (ОМБР) ВСУ полковник Сергей Сирченко; командир 17 отдельного моторизованного батальона 57 ОМБР ВСУ подполковник Александр Щербинин; командир 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковник Василий Зубанич; командир 55 отдельной артиллерийской бригады ВСУ полковник Сергей Брусов; командир 30 отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Иван Гараз; командир артиллерийского дивизиона 30 ОМБР ВСУ майор Сергей Марценюк, а также неустановлененные военнослужащие указанных подразделений.

"В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - заключила Петренко.

Напомним, Следственный комитет РФ в День Независимости Украины, 24 августа, сообщил об открытии уголовного дела в отношении министра обороны Украины Степана Полторака и ряда высокопоставленных военнослужащих украинской армии.

Утверждается, что украинская сторона якобы неоднократно нарушала режим прекращения огня в Донбассе.

Уголовное дело по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) возбуждено в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба министерства обороны Украины Виктора Муженко, бывшего командира Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Анатолия Пушнякова, действующего командира Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергея Попко, командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова.