В результате взрыва в многоквартирном доме в Сумах погибла женщина

Из-под завалов спасли двух человек.

Вечером во вторник, 3 января, в Сумах произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате которого погибла женщина. Спасатели извлекли из-под завалов двух выживших человек, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрыв произошел в квартире на шестом этаже 10-этажного дома. Разрушены перекрытия между пятым и шестым этажами в пределах одной комнаты, межкомнатные пергородки в квартирах на пятом и шестом этажах, повреждено перекрытие между шестым и седьмым этажами.

Спсатели эвакуировали жильцов дома, на месте происшествия работают 29 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и девять единиц техники.

По предварительной версии, в квартире произошел взрыв бытового газа.

Напомним, 12 декабря в Чернигове произошло обрушение в одном из подъездов четырехэтажного общежития .Причиной обвала стал взрыв без последующего возгорания на четвертом этаже в доме по улице Попудренко, 16. В результате взрыва обрушились плиты перекрытия с первого по четвертый этажи, а также внешняя стена с фасадной стороны.

В результате взрыва погибла женщина, восемь человек получили травмы.