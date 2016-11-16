В результате российских авиаударов 42 человека погибли в Алеппо

Из-за продолжающихся бомбардировок госпитализация раненых затруднена.

Интенсивные авиаудары по Алеппо ВВС режима Башара Асада и ВКС России продолжаются facebook/AleppoAMC

В ходе российских авиаударов по подконтрольным повстанцам районам сирийского города Алеппо погибли по меньшей мере 42 человека и еще 83 получили ранения.

"Интенсивные авиаудары ВВС режима Башара Асада и ВКС России продолжаются", - сообщил представитель управления гражданской обороны Алеппо Биберс Мишаль "Агентству Анадолу".

Отмечается, что в квартале Шеар погибли 22 человека. Еще 13 человек погибли в квартале Суккери. Четыре мирных жителя погибли в районе Ансари, двое – в квартале Дахрет Авад, а один - Баб Нейрабе.

Ранение получили 83 человека. Из-за продолжающихся бомбардировок госпитализация раненых затруднена.

Ранее в Сирийской обсерватории по правам человека сообщили о третьей разбомбленной больнице за сутки в пригороде Алеппо.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.

Напомним, что 4 ноября, в сирийском городе Алеппо закончилась очередная "гуманитарная пауза" со стороны российских сил и войск режима президента Сирии Башара Асада. Предыдущая "гуманитарная пауза" в Алеппо объявлялась 20 октября. По информации СМИ, во время ее действия в регионе продолжались обстрелы "гражданских коридоров".