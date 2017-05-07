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В результате обстрела Зайцево боевиками ранен один гражданский – Минобороны

7 мая в 15:04

За минувшие сутки боевики неоднократно нарушали режим тишины в Зайцево и Майорске.

АТО мина
Терорристы ранили мирного жителя в ходе обстрелов Зайцево
Пресс-центр АТО/Facebook
В результате обстрела Зайцево боевиками вечером 6 мая был ранен один гражданский, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

В ходе брифинга по ситуации в АТО спикер сообщил, что в Зайцево и Майорске боевики неоднократно нарушали режим тишины, используя легкое вооружение, включая снайперские винтовки.

"В то же время вчера поздно вечером в результате вражеского обстрела в Зайцево ранен гражданский", –указал Мотузяник.

Он также подтвердил, что за минувшие сутки в результате боевых действий 5 украинских военнослужащих получили ранения.

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел АТО Минобороны
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