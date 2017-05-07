В результате обстрела Зайцево боевиками ранен один гражданский – Минобороны

За минувшие сутки боевики неоднократно нарушали режим тишины в Зайцево и Майорске.
В ходе брифинга по ситуации в АТО спикер сообщил, что в Зайцево и Майорске боевики неоднократно нарушали режим тишины, используя легкое вооружение, включая снайперские винтовки.
"В то же время вчера поздно вечером в результате вражеского обстрела в Зайцево ранен гражданский", –указал Мотузяник.
Он также подтвердил, что за минувшие сутки в результате боевых действий 5 украинских военнослужащих получили ранения.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.ZN.UA