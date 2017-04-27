В результате обстрела позиций ВСУ погиб военнослужащий

Противник применял пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Противник обстрелял Троицкое Пресс-центр АТО/Facebook

В результате обстрела боевиками позиций вблизи населенного пункта Троицкое Донецкой области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По предварительной информации штаба, военный погиб в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении вблизи Троицкого.

Отмечается, что на данном направлении противник применял пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В среду, 26 апреля, боевики российско-террористических формирований 18 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции.