В результате обстрела позиций ВСУ погиб военнослужащий

Противник применял пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
По предварительной информации штаба, военный погиб в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении вблизи Троицкого.
Отмечается, что на данном направлении противник применял пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
В среду, 26 апреля, боевики российско-террористических формирований 18 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции.ZN.UA