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В результате ДТП погиб мэр Дергачей

30 апреля в 01:03

Александра Лисицкого сбил грузовик. 

Александр Лисицкий
Лисицкий погиб в результате несчастного случая
В Харьковской области грузовик наехал на мэра города Дергачи Александра Лисицкого, сообщили в полиции Харьковской области, передает "Укринформ".  

"Трагедия произошла, когда городской голова подошел к грузовику, который поливал цветы. Автомобиль не стоял на ручном тормозе и наехал на человека", - отметила начальник отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Елена Баранник. 

По ее словам, пострадавший умер в машине скорой помощи.

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Как сообщалось, экс-министр аграрной политики Украины и бывший глава харьковского отделения ВО "Свобода" Игорь Швайка попал в крупную автомобильную аварию. 

По материалам: Укринформ
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