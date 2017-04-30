В результате ДТП погиб мэр Дергачей

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Александра Лисицкого сбил грузовик.

Лисицкий погиб в результате несчастного случая

В Харьковской области грузовик наехал на мэра города Дергачи Александра Лисицкого, сообщили в полиции Харьковской области, передает " Укринформ ".

"Трагедия произошла, когда городской голова подошел к грузовику, который поливал цветы. Автомобиль не стоял на ручном тормозе и наехал на человека", - отметила начальник отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Елена Баранник.

По ее словам, пострадавший умер в машине скорой помощи.

Как сообщалось, экс-министр аграрной политики Украины и бывший глава харьковского отделения ВО "Свобода" Игорь Швайка попал в крупную автомобильную аварию.