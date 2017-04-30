В результате ДТП погиб мэр Дергачей

Александра Лисицкого сбил грузовик.
"Трагедия произошла, когда городской голова подошел к грузовику, который поливал цветы. Автомобиль не стоял на ручном тормозе и наехал на человека", - отметила начальник отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Елена Баранник.
По ее словам, пострадавший умер в машине скорой помощи.
Как сообщалось, экс-министр аграрной политики Украины и бывший глава харьковского отделения ВО "Свобода" Игорь Швайка попал в крупную автомобильную аварию.Укринформ