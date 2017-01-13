В ресторане в центре Киева мужчина выстрелил себе в голову

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С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в больницу.

Мужчина с огнестрельнымй доставлен в больницу newsinfo.am

В центре Киева одном из ресторанов на ул. Сечевых Стрельцов сегодня, 13 января, около 7 утра мужчина выстрелил себе в голову, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Из показаний свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову", - сообщают в полиции.

Никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Мужчина с огнестрельнымй доставлен в больницу, его личность устанавливается.

"Оружие изъяли и направили на экспертизу. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции", - отмечают в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления милиции.