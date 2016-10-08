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В регионах, где сконцентрировано большинство переселенцев, значительно возросло количество краж (инфографика)

8 октября в 15:50

По информации Нацполиции, в Украине около 800 тыс. лиц, которые выехали из оккупированных территорий, не зарегистрировались как переселенцы.

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Рост числа вынужденных переселенцев напрямую влияет на уровень преступности в регионах
В Украине отмечается повышение среднестатистического роста краж в регионах, где сконцентрировано большинство переселенцев. Это в первую очередь город Киев (рост вдвое), Николаевская (+60%), Одесская (+61%) и Харьковская (+62%) области.

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Об этом пишет в своей статье для ZN.UA заместитель председателя НацполицииВадим Троян.

 
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"Напрямую связана с войной также новая для Украины проблема, прямо влияющая на уровень преступности: беспрецедентный рост количества вынужденных переселенцев. Все ли они законопослушны? Очевидно, что нет — особенно когда перед большинством из них кардинально встает вопрос решения элементарных бытовых нужд (поиск жилья, работы, учебных заведений для детей), что, в свою очередь, требует значительных финансовых затрат", - говорится в статье.

Троян отмечает, что с начала 2016 года взято на учет 1,8 млн переселенцев (1,4 млн семей из Донбасса и Крыма). При этом еще около 800 тыс. человек не зарегистрировались как переселенцы.

Подробнее о криминогенной ситуации в стране читайте в статье Вадима Трояна "Война на уголовном фронте" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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