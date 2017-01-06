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В районе Новотошковского ранены двое украинских военных

6 января в 19:33

Боевики продолжили обстрелы на всех направлениях.

раненые ранения
В АТО пострадали двое украинских бойцов
mil.gov.ua
В предшествующие Рождеству сутки в районе пгт Новотошковское Луганской области были ранены двое украинских военнослужащих, сообщает штаб АТО.

Как сообщает пресс-центр штаба, за сутки, 6 января, российско-террористические войска осуществили 21 обстрел позиций ВСУ на Востоке Украины

Так, на Мариупольском направлении враг использовал минометы для обстрела Павлополя. Талаковку, Марьинку, Гнутово, Водяное, Широкино и Павлополь боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. Возле Широкино и Талаковки действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении террористы обстреливали из гранатометов Станицу Луганскую, Новотошковское и Новозвановку.

На Донецком – использовали минометы и крупнокалиберные пулеметы для обстрела украинских позиций в районе Луганского и Авдеевки.

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Напомним, 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел Украина Луганск
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