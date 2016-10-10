В Раде предложили предоставить особый статус УПЦ Московского патриархата

Если УПЦ МП и дальше хочет подчиняться Москве, она должна будет подписать с государством особое соглашение.

Депутаты хотят упорядочить деятельность агентов "русского мира" в Украине (на фото - третий слева) Сайт РПЦ

зарегистрирован проект постановления о принятии за основу законопроекта № 4511 о предоставлении особого статуса религиозным организациям, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном парламентом агрессором (России).

Как отмечается в пояснительной записке, "целью законопроекта является защита национальных интересов Украины".

В частности, предлагается, подписывать оглашения между государством и руководством религиозных организаций, которые проводят свою деятельность в Украине. Это "своевременно выявлять и должным образом реагировать на потенциальные деструктивные воздействия внешних факторов с использованием религиозных факторов и воздействий на общественность и нарушения территориальной целостности и государственного суверенитета Украины".

Напомним, что Верховная Рада признала агрессором только одно государство – Российскую Федерацию.

В настоящее время в Украине действует несколько православных церквей. При этом Украинская православная церковь Московского патриархата формально подчинена Российской православной церкви с центром в Москве.

По данным опроса Центра Разумкова, две трети граждан Украины (65,4%) считают себя православными. На сегодняшний день число сторонников УПЦ (Киевский патриархат) ощутимо превышает число верующих УПЦ Московского патриархата: среди всех опрошенных 25% против 15% соответственно; среди тех, кто отнес себя к последователям православия, – 38% против 23%. Кроме того, среди православных 1,8% считают себя верующими Украинской автокефальной православной церкви, 21,2% - просто православными, 2,0% затрудняются с ответом.