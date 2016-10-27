В Раде предложили переименовать Северодонецк

Название города Северодонецк предлагается привести в соответствии с правилами украинского правописания.

Депутаты хотят деруссифицировать Северодонецк sd.ua

зарегистрирован проект постановления о переименования города Северодонецк Луганской области в город Сиверскодонецк. Проект N 5308 был подан депутатами от фракции "Блок Петра Порошенко".

По мнению народных депутатов, название города не соответствует фонетико-морфологическим нормам украинского языка и является транслитерированных названием от русскоязычной названия "Северодонецк", что является существенным аргументом для предоставления городу верного украиноязычного названия, подтвержденного историческими фактами, а также зафиксированного в официальных орфографических изданиях Украины и соответствует фонетико-морфологическим нормам украинского языка.

"Если оставить название Северодонецк это будет приравниваться к использованию Старобельск, Белгород-Днестровский, Ровно вместо мотивированных фонетико-морфологическими нормами украинского языка Старобильск, Билгород-Днистровский, Ривне, Сиверскодонецк", — отметили народные депутаты в пояснительной записке.

Также, по мнению авторов документа, следует учесть, что в результате российской вооруженной агрессии, осенью 2014 года, город Северодонецк стал де-факто областным центром Луганской области и является, пока, бастионом Украинский Луганщины, поэтому не может носить русифицированное название.

В июле спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что Верховная Рада завершила свою часть декоммунизации, переименовав 1012 населенных пунктов.