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В пяти областях Украины сохраняется критический уровень аварийности

15 января в 12:06

Ухудшение погодных условий привело к резкому росту ДТП в десяти регионах страны.

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За сутки в авариях погибли девять человек, 66 получили травмы
Национальная полиция Украины
Из-за сложных погодных условий на автодорогах Украины за сутки погибли девять человек, травмированы – 66. Критический уровень аварийности – в пяти областях, напряженная обстановка – в еще пяти регионах.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, критическая по уровню аварийности ситуация – в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по состоянию на утро 15 января все ограничения на движение транспортных средств на автомобильных дорогах Украины сняты.

По данным Укргидрометцентра, 15 января на дорогах страны гололедица; ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. В горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

По материалам: ZN.UA
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