В прокуратуре готовят документы для экстрадиции из РФ экс-начальника киевского ГАИ Макаренко

Макаренко задержали в Москве на прошлой неделе.

В ГПУ рассчитывают, что Россия выдаст Макаренко rbc.ua

Прокуратура города Киева готовит пакет документов, необходимых для выдачи украинской стороне бывшего начальника столичного ГАИ, которого задержали в Москве на прошлой неделе.

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин в среду, 28 сентбяря, уточнил, что Макаренко задержали в Москве на основании объявления его в международный розыск Интерполом по ходатайству Украины. В данный момент в РФ к экс-начальнику киевского ГАИ применили временный арест, передает пресс-службаГПУ.

"Мы находимся в тесном контакте с российской стороной. Мы уже осуществляем перевод ходатайства о задержании и передвчи этого лица в Украину. Российской стороне мы подтвердили, что будем добиваться его выдачи", – отметил Енин.

В пресс-службе прокуратуры Киева уточнили, что Макаренко находится в международном розыске с марта 2016 года. По данным следствия, Макаренко совместно с начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления ГАИ в Киеве и при пособничестве руководителя одного из ООО организовали схему по получению взяток от подчиненных Госавтоинспекции структур. В апреле 2015 года Макаренко объявили в розыск, а 23 сентября Печерский суд Киева заочно арестовал экс-начальника столичного ГАИ.

Как сообщалось, бывшего начальника Управления ГАИ в Киеве Николая Макаренко задержали в аэропорту "Домодедово" в Москве.

Напомним, в апреле прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Служба внутренней безопасности МВД совместно с Прокуратурой города Киева провела ряд обысков и задержаний в рамках пресечения ряда преступных схем, выявленных в ГАИ Киева.

Министр также сообщил, что начальник ГАИ Киева полковник милиции Николай Макаренко, подозреваемый как организатор преступной группы "несанкционированно покинул территорию страны" в направлении Беларуси и сейчас разыскивается.