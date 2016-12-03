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В пожаре в Одессе погибли мать и ее четверо детей

3 декабря в 03:30

Двое детей умерли по дороге в "скорой", один ребенок скончался в больнице.

пожар Одесса
Страшный пожар в Одессе унес пять жизней
ГСЧС Украины
В Одессе во время пожара в квартире многоэтажного дома вечером в пятницу, 2 декабря, погибли 5 человек – мать и ее четверо детей.

"Спасатели вынесли из квартиры всех жильцов: двух родителей и 5-х детей. Мать и один ребенок погибли в результате отравления продуктами горения. Сотрудники ГСЧС передали пострадавших в карету скорой помощи, но два ребенка скончались по дороге в медицинское учреждение, а один скончалась в больнице", - сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Сообщается также, что врачи сейчас борются за жизнь еще двоих членов семьи, спасенных во время пожара.

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Как сообщалось, в Турции 29 ноября во время пожара в спальном корпусе школы-интерната  погибли 11 детей – девочки в возрасте от 11 до 14 лет. 

По материалам: ZN.UA
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