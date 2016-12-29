В последний день уходящего года в Украине без осадков и легкий мороз

Ветреную с осадками погоду в южной части Украины будет определять циклон над Черным морем; остальная территория страны окажется под влиянием холодного воздуха в поле повышенного атмосферного давления.

31 декабря в Киеве ожидается около 0° Василий Артюшенко, ZN.UA

В пятницу, 30 декабря, в южной части Украины небольшой мокрый снег, в Крыму сильные осадки; ветер северный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с; температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, сообщает Укргидрометцентр

На остальной территории без осадков; ветер западный, 5-10 м/с; температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза (в Карпатах снег, температура ночью 12-19° мороза, днем 2-7° мороза).

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.

В субботу, 31 декабря, без осадков, лишь в Крыму небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в центральных и восточных областях до 10°, в Карпатах и Закарпатье 9-14°; днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко сообщила, что на Новый год в Киеве ожидается легкий мороз. Синоптик отметила, что средняя температура по Украине в ночь на 1 января 2017 года будет 3-9° мороза, в южных областях ожидается небольшой снег. Днем 31 декабря ожидается от 4° мороза до 2° тепла.