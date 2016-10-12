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В порту Одессы из-за шторма затонула яхта

12 октября в 17:38

В Одессе и Одесской области на среду объявлено штормовое предупреждение.

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В Одессе у Морвокзала во время шторма затонула частная яхта
Трасса Е-95
У причала на Одесском морском вокзале из-за шторма затонула частная яхта "Artemida". Согласно предварительным данным, жертв нет.

В настоящее время плавпонтон арендуется компанией "Яхт-клуб 2009", у которой в свою очередь владелец яхты арендовал место под стоянку. В данной ситуации ответственность за эксплуатацию плавпонтона несет компания-арендатор.

Как отменячат администрация Одесского морского порта, ущерб экологии и государственному имуществу не нанесен.

Как сообщалось, в Одессе и Одесской области на среду объявлено штормовое предупреждение, наблюдается сильный дождь, северо-восточный ветер 19-24 м/с, с порывами до 25-27 м/с. Температура ночью и днем +11-13°С.

Из-за сильного ветра с утра в городе падают ветки и деревья, в результате чего пострадало три человека. Также упало два подъемных крана. 

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Вместе с тем, метеорологи прогнозируют похолодание до -10° в конце октября. В течение зимы будет несколько волн похолодания. В целом наберется 20-25 морозных дней.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Одесса шторм
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