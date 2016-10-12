В порту Одессы из-за шторма затонула яхта

В Одессе и Одесской области на среду объявлено штормовое предупреждение.

В Одессе у Морвокзала во время шторма затонула частная яхта Трасса Е-95

У причала на Одесском морском вокзале из-за шторма затонула частная яхта "Artemida". Согласно предварительным данным, жертв нет.

В настоящее время плавпонтон арендуется компанией "Яхт-клуб 2009", у которой в свою очередь владелец яхты арендовал место под стоянку. В данной ситуации ответственность за эксплуатацию плавпонтона несет компания-арендатор.

Как отменячат администрация Одесского морского порта, ущерб экологии и государственному имуществу не нанесен.