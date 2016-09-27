В Полтавской области на взятке поймали директора оборонного госпредприятия

Злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В Полтавской области на взятке поймали директора государственного предприятия Министерства обороны Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

"Сегодня, 26 сентября, оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Полтавской области ДЗЭ Нацполиции совместно с работниками УСБУ и прокуратуры области задержали чиновника в служебном кабинете. 10,5 тысяч гривен требовал руководитель-вымогатель за подписание договора аренды объектов недвижимости, принадлежащих государственному предприятию. Задержали его в служебном кабинете", - говорится в сообщении.

Как отмечается, руководитель оборонного госпредприятия получил от предпринимателя часть неправомерной выгоды - 7,5 тысяч гривен.

"За небольшую "благодарность" 60-летний директор согласился передать в аренду недвижимость, находящуюся на балансе вверенного ему учреждения. За дополнительный "заработок" должностному лицу грозит тюремный срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Согласно данным за 2015 год, средний размер взятки составил около 40 тыс. грн, тогда как в 2014 году чиновники брали в среднем 30 тыс. грн, свидетельствуют данные исследования Transparency International Украина.

При этом только пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой. Больше всего за коррупцию в Украине было осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел.