В Польше представили нового командира Литовско-польско-украинской бригады

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Интернациональную бригаду поляков, литовцев и украинцев возглавил полковник ВС Польши Зенон Бжушко.

Польский министр обороны представил в Люблине нового командира ЛитПолУкрБриг Сайт Минобороны Украины

Министр обороны Польши Антони Мацеревич представил личному составу международной Литовско-польско-украинской бригады ее нового командира, полковника Зенона Бжушко.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, в церемонии представления приняли участие представители Посольства Украины в Польше, а также генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Литовско-Польско-Украинская бригада, командование которой дислоцируется в Люблине, является примером успешности совместных оборонных проектов и углубления рабочих связей между Польшей, Литвой и Украиной. Мы усиливаем общую безопасность наших государств через атмосферу дружбы и доверия", – заявил Бжушко перед составом бригады.

Офицер также заявил, что рассчитывает на продуктивное сотрудничество со своим заместителем – представителем ВДВ ВС Украины полковником Владимиром Юдановым, а также представителем ВС Литовской республики – подполковником Эллигусом Сенулисом.

Напомним, соглашение о создании многонациональной польско-литовско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг было подписано в сентябре 2014 года. Документ подписали министр обороны Украины, Польши и Литвы. Ожидается, что ЛитПолУкрбриг будет использоваться для участия в операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС.

Главными задачами бригады является участие в международных усилиях по гарантированию мира, углублению регионального военного сотрудничества и подготовки основы для создания на базе бригады боевой группы ЕС. От Украины в бригаде служит 545 военнослужащих, от Литвы – 350, от Польши - до 3,5 тысяч человек. В состав руководства ЛитПолУкрбриг вошли 18 украинских офицеров.