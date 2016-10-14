В Польше попал в ДТП автобус с украинцами – пострадали 12 человек

Инцидент произошел по вине украинского водителя, выехавшего на встречную полосу.
В Польше произошло ДТП с украинским автобусом, есть пострадавшие
ТАСС
В Польше, в результате ДТП с участием микроавтобуса с украинскими номерами, пострадали 12 человек, сообщил первый секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань.
"Сегодня утром примерно в 5:40 по местному времени в Великопольском воеводстве произошло ДТП, в результате которго 12 граждан Украины получили ранения разной степени тяжести. По предварительной информации, полученной от полиции, водитель микроавтобуса, гражданин Украины, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем, которые двигался навстречу. В настоящий момент все граждане находятся в госпиталях – в городе Конин, Коло и Турек. Угрозы их жизни нет", – заявил он в интервью "5 канала".
Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции города Конин Марцина Янковского, попавшим в ДТП микроавтобусом Ford Transit управлял 27-летний Украинец. У большинства пострадавших - переломы конечностей, однако состояние двух человек является серьезным. Троих пострадавших пришлось доставать из автомобиля с помощью гидравлических устройств.
По словам Янковского если водителю-украинцу предъявят обвинение в причинении ДТП, ему грозит заключение на срок до трех лет. В то же время, если его обвинят в доведении до катастрофы в дорожном движении, поскольку пострадали более пяти человек, то ему может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет.
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