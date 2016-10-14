В полиции создали оперативный резерв на случай беспорядков 14 октября

Подразделения Нацполиции и Нацгвардии приведены в состояние повышенной готовности.
"Создан дополнительный оперативный резерв, который будет привлечен в случае возникновения внештатных ситуаций", - отметил Шкиряк.
"Планируется два шествия, будет привлечено много людей, там, где может идти речь о нескольких тысячах и мы все сделаем чтобы все празднования прошли спокойно", - подчеркнул Шкиряк.
Как сообщалось, на маршруте шествия на улице Грушевского 13 октября обнаружили тайник с гранатами.
Напомним, с 2015 года 14 октября отмечается День защитника Украины, он объявлен выходным.112.ua