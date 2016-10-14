В полиции создали оперативный резерв на случай беспорядков 14 октября

Подразделения Нацполиции и Нацгвардии приведены в состояние повышенной готовности.

Несколько тысяч полицейских будут охранять порядок в столице e.kryzhanivsky / Depositphotos

Охранять порядок в Киеве во время празднования Дня защитника Украины сегодня, 14 октября будут около 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов, подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии будут пребывать в состоянии повышенной боевой готовности до завершения всех праздничных мероприятий, сообщил в эфире канала "112 Украина" советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Создан дополнительный оперативный резерв, который будет привлечен в случае возникновения внештатных ситуаций", - отметил Шкиряк.

"Планируется два шествия, будет привлечено много людей, там, где может идти речь о нескольких тысячах и мы все сделаем чтобы все празднования прошли спокойно", - подчеркнул Шкиряк.

Как сообщалось, на маршруте шествия на улице Грушевского 13 октября обнаружили тайник с гранатами.

Напомним, с 2015 года 14 октября отмечается День защитника Украины, он объявлен выходным.