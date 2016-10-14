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В полиции создали оперативный резерв на случай беспорядков 14 октября

14 октября в 03:18

Подразделения Нацполиции и Нацгвардии приведены в состояние повышенной готовности. 

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Несколько тысяч полицейских будут охранять порядок в столице
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Охранять порядок в Киеве во время празднования Дня защитника Украины сегодня, 14 октября будут около 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов, подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии будут пребывать в состоянии повышенной боевой готовности до завершения всех праздничных мероприятий, сообщил в эфире канала "112 Украина" советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Создан дополнительный оперативный резерв, который будет привлечен в случае возникновения внештатных ситуаций", - отметил Шкиряк.

"Планируется два шествия, будет привлечено много людей, там, где может идти речь о нескольких тысячах и мы все сделаем чтобы все празднования прошли спокойно", - подчеркнул Шкиряк.

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Как сообщалось, на маршруте шествия на улице Грушевского 13 октября обнаружили тайник с гранатами.

Напомним, с 2015 года 14 октября отмечается День защитника Украины, он объявлен выходным. 

По материалам: 112.ua
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