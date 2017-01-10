В полиции Донецкой области появилось новое подразделение спецназа

Подразделение будет выполнять задачи в том числе и в зоне боевых действий.

КОРД приступил к работе в Донбассе Пресс-служба МВД

В Донецкой области приступило к работе новое спецподразделение – КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия) подчиненное региональному главку Национальной полиции.

Подразделение – это "мощный штурмовой отряд, предназначенный для сопровождения полицейских спецопераций и задержания вооруженных преступников, в том числе - в зоне боевых действий", сообщили в пресс-службе управления полиции в Донецкой области.

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что уже полностью решена проблема с автотранспортом, техническим обеспечением спецподразделения, но есть проблемы с кадрами. Сейчас подразделение укомплектовано примерно на 50%. В течение 2 - 3 месяцев планируется укомплектовать штат полностью.

Ранее сообщалось, что МВД планирует набрать на службу в спецподразделение КОРД 2100 полицейских (группа "А" - 1079, группа "В" - 329, логистика - 692). Группа "А" - боевые отряды специального назначения, "В" - подразделения, занимающиеся защитой свидетелей.