В первую неделю 2017 года от гриппа в Украине умерли шесть человек

Во время праздников заболеваемость гриппом в Украине снизилась на треть, что связано с выходными и каникулами.

Заболеваемость гриппом снизилась, но люди от гриппа по-прежнему умирают torange.biz

В течение недели со 2 по 8 января 2017 года в Украине отскончались шесть человек.

"На первой неделе зарегистрировано шесть летальных случаев от гриппа: в Черкасской, Донецкой областях по 1 случаю, в Запорожской, Львовской – по 2 случая, из них 1 ребенок", – говорится в сообщении Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

За первую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболело 250 тыс. 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 587,5 на 100 тыс. населения, что на 32,2% меньше прошлой недели.

"Можно увидеть закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако может не отражать реальную картину", - говорится в сообщении.

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.