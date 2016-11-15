В педагогические и медицинские вузы первоочередно будут зачислять за отработку в селе

Государство будет обеспечивать бесплатное образование, а затем - бесплатное жилье и с отоплением за согласие отработать в три года в селе.

Сельских учителей и врачей будут учить бесплатно и вне очереди Андрей Товстыженко, ZN.UA

Президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О высшем образовании", принятый Верховной Радой Украины 6 октября.

Законом предоставляется право на первоочередное зачисление в медицинские и педагогические вузы по государственному заказу лицам, заключившим соглашение и обязавшимся отработать не менее трех лет в сельской местности или поселках городского типа.

Государство обеспечивает выпускникам высших медицинских и педагогических учебных заведений, которые подписали договор, бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

В августе Инна Совсун, которая занимала должность заместителя министра образования и науки, сообщила, что абитуриенты, которые получили 100 баллов результатам внешнего независимого оценивания, смогли в этом году попасть на некоторые педагогические специальности. "Например, на учителей физики попали абитуриенты с баллом 100,85 — это предел угадывания теста ЗНО. Представьте себе, что это люди, которые будут в будущем учить наших детей", - сказала она.