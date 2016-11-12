В Печерском суде Киева отрицают причастность к обыскам у Шустера

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Судья не давал прокуратуре разрешение на обыски у телеведущего.

Печерский суд отрицает, что дал санкцию на обыски у Шустера Шустер Live

В Печерском районном суде Киева не давали разрешения прокуратуре или другим ходатайствующим органам на обыск по месту жительства телеведущего Савика Шустера и на телеканале 3s.tv, сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы, судья дал разрешение только на доступ к документам кипрских компаний, причастных к кредиту Шустера.

"2 ноября 2016 года следственным судьей Печерского районного суда Карабанем на открытом судебном заседании были рассмотрены ходатайства прокурора о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении кипрских компаний и банка Республики Кипр, касающихся предоставления или возвращения финансового кредита, предоставленного Шустеру по договору займа (копии документов)", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается на Facebook-странице, в производстве суда не находилось ходатайств о проведении обысков у Савика Шустера или на телеканале 3s.tv.

Пресс-служба телеканала 3s.tv в ночь на субботу, 12 ноября, заявила о готовящихся обысках на студии и по месту жительства журналиста Савика Шустера.

Сообщается, что решение об обысках принял судья Печерского суда в закрытом режиме в отсутствие адвокатов Шустера.

"Нам существовать осталось несколько недель, потому что власть угрожает всем, кто хочет нам помочь – вызывают налоговую, назначают огромные штрафы", – заявил Шустер в прямом эфире, после того, как ему сообщили о решении суда.

Управление Государственной фискальной службы в г. Киеве расследует уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в отношении гражданина Канады Савика Шустера и в отношении должностных лиц ООО "Савик Шустер Студия".

По информации пресс-службы ГФС, Шустер, который с 2005 года постоянно проживает на территории Украины, в 2008 году получил валютный кредит на 1,34 млн евро и не вернул его заимодавцу в оговоренный срок.