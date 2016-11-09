В парламенте инициируют отставку Луценко

По словам Соболева, у ГПУ во главе с Луценко нет никаких шансов на наказание преступлений против Евромайдана.
Народный депутат фракции "Самопомич", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев инициирует отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
"После рассмотрения нашим парламентским комитетом по противодействию коррупции результатов расследования дел о терроре Евромайдана я решил инициировать отставку генерального прокурора Юрия Луценко", - написал Соболев в Facebok.
Он также добавил, что у ГПУ во главе с Луценко нет никаких шансов на наказание этих преступлений.
Соболев подчеркнул, что если террор против Евромайдана не будет наказан, то такой террор повторится.
"Да, я помню, что это уже третий генпрокурор, чьей отставки приходится добиваться из-за саботажа дел Евромайдана", - добавил он.
В интервью ZN.UA руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что ГПУ проверяет версию об указаниях администрации президента-беглеца Виктора Януковича судьям, которые судили активистов Евромайдана.
Напомни, 8 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что бывшие и нынешние высокопоставленные должностные лица Украины вызываются на допросы. Позже стало известно, что следователи Главного следственного управления ГПУ намерены допросить по делу о расстреле активистов Евромайдана нынешнего президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, киевского городского голову Виталия Кличко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, главу Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
По состоянию на 23 августа в Генпрокуратуре уже допросили нынешнего секретаря СНБО Александра Турчинова, министра молодежи и спорта Игоря Жданова.ZN.UA