В парламенте инициируют отставку Луценко

По словам Соболева, у ГПУ во главе с Луценко нет никаких шансов на наказание преступлений против Евромайдана.

Соболев подчеркнул, что если террор Евромайдана не будет наказан, то такой террор повторится Facebook Егора Соболева

Народный депутат фракции "Самопомич", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев инициирует отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"После рассмотрения нашим парламентским комитетом по противодействию коррупции результатов расследования дел о терроре Евромайдана я решил инициировать отставку генерального прокурора Юрия Луценко", - написал Соболев в Facebok.

Он также добавил, что у ГПУ во главе с Луценко нет никаких шансов на наказание этих преступлений.

Соболев подчеркнул, что если террор против Евромайдана не будет наказан, то такой террор повторится.

"Да, я помню, что это уже третий генпрокурор, чьей отставки приходится добиваться из-за саботажа дел Евромайдана", - добавил он.

В интервью ZN.UA руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что ГПУ проверяет версию об указаниях администрации президента-беглеца Виктора Януковича судьям, которые судили активистов Евромайдана.

Напомни, 8 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что бывшие и нынешние высокопоставленные должностные лица Украины вызываются на допросы. Позже стало известно, что следователи Главного следственного управления ГПУ намерены допросить по делу о расстреле активистов Евромайдана нынешнего президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, киевского городского голову Виталия Кличко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, главу Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

По состоянию на 23 августа в Генпрокуратуре уже допросили нынешнего секретаря СНБО Александра Турчинова, министра молодежи и спорта Игоря Жданова.