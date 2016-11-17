В парламент внесен законопроект о проверке чиновников на наркозависимость

Инициаторы законопроекта также предлагают проверять психоневрологическое здоровье должностных лиц.

Депутатов и чиновников предлагают проверять на пристрастие к наркотикам

На рассмотрение Верховной Рады внесен законопроект об изменениях в закон "О предотвращении коррупции", предусматривающий проверку государственных должностных лиц на наркотическую зависимость, сообщается на сайте парламента.

Законопроект предусматривает ежегодную проверку на наркотическую и алкогольную зависимость всех лиц, чья государственная должность имеет повышенный коррупционный риск. Данный список составляется Национальным агентством по вопросам противодействия коррупции (НАПК). Авторы документы также предлагают проводить проверку состояния психоневрологического здоровья должностных лиц, а также претендентов на соответствующую должность. Данное обязательство будет распространяться как на центральные, так и на местные органы власти.

В пояснительной записке отмечается, что подобные изменения позволят "избежать зависимости качества государственных решений от физического и психологического состояния здоровья представителей государственной и местной власти".

Среди авторов законопроекта – депутаты от Радикальной партии Олег Ляшко и Денис Силантьев.

Ранее ряд СМИ и депутатов заподозрили в наркологической зависимости народного депутата Дмитрия Добкина, который, по их мнению, ведет себя неадекватно в сессионном зале. Сам Добкин эти обвинения опроверг.