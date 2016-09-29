В отчете о сбитом малазийском "Боинге" есть и "конкретные имена", - замгенпрокурора Украины

В публичной версии отчета по делу МН17 содержится всего 3% имеющейся у международного следствия информации.

В деле о сбитом "Боинге" еще много интересного, но это тайна

В публичной версии отчета по делу о сбитом в небе над оккупированным Донбассом малазийском пассажирском "Боинге" рейса МН17 представлено всего 3% имеющейся у следствия информации. Остальные данные, в том числе и "конкретные имена" фигурантов разглашению пока не подлежат, сообщил в эфире "5 канала" заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

"Среди необнародованных доказательств есть более разоблачительные записи, которые мы не можем разглашать, поскольку это может навредить следствию в дальнейшем. Конечно, там есть конкретные имена. Суть сегодня (во время представления отчета 28 сентября – ред.) была в том, что мы показали, кто на самом деле виновен в сбитом самолете и родственники погибших это все бы поняли. Конечно у них (у родственников погибших – ред) были вопросы к своим правоохранительным органам, какие они будут предпринимать меры чтоб наказать действительно виновных", - сказал Сторожук.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек (граждане Голландии, Австралии, Малайзии), которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.