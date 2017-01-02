Топ Новости
<
>

В освобожденном Новолуганском открыли пункт полиции

2 января в 20:20

Полицейские будут нести службу в тесном взаимодействии с ВСУ.

< >
полиция АТО_8 < >
Фото Национальная полиция Украины

В понедельник, 2 января, в поселке Новолуганское Донецкой области заработал пункт Национальной полиции, сообщает пресс-служба НПУ.

В поселок направлены сотрудники отдела полиции Бахмутского района и сводных сил, имеющие опыт несения службы в зоне проведения антитеррористической операции. Отделу передали кроссовер Renault Duster.

Как сообщил начальник ГУ НПУ в Донецкой области, полицейские будут нести службу круглосуточно в тесном взаимодействии с подразделениями Вооруженных сил Украины.

"В ближайшее время сотрудники полиции обойдут каждую улицу и каждый дом, познакомятся и пообщаются с каждым жителем, чтобы выявить людей, которым нужна помощь, в том числе стариков и детей", – заверил Аброськин.

Читайте также: Сигнал с телевышки на Карачуне дойдет до Донецка

Напомним, 23 декабря бойцы ВСУ взяли под контроль поселок Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Украинские военнослужащие установили блокопост на южной окраине поселка, часть которого ранее находилась в "серой зоне"

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги АТО Новолуганское полиция
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Последние новости