В освобожденном Новолуганском открыли пункт полиции

Полицейские будут нести службу в тесном взаимодействии с ВСУ.

В понедельник, 2 января, в поселке Новолуганское Донецкой области заработал пункт Национальной полиции, сообщает пресс-служба НПУ.

В поселок направлены сотрудники отдела полиции Бахмутского района и сводных сил, имеющие опыт несения службы в зоне проведения антитеррористической операции. Отделу передали кроссовер Renault Duster.

Как сообщил начальник ГУ НПУ в Донецкой области, полицейские будут нести службу круглосуточно в тесном взаимодействии с подразделениями Вооруженных сил Украины.

"В ближайшее время сотрудники полиции обойдут каждую улицу и каждый дом, познакомятся и пообщаются с каждым жителем, чтобы выявить людей, которым нужна помощь, в том числе стариков и детей", – заверил Аброськин.

Напомним, 23 декабря бойцы ВСУ взяли под контроль поселок Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Украинские военнослужащие установили блокопост на южной окраине поселка, часть которого ранее находилась в "серой зоне"

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".