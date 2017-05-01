В ОРДО увеличилось количество правонарушений из-за "празднования" боевиками выплаты зарплаты - разведка

Террористы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения обстреливают собственные позиции и отбирают транспорт у местного населения.

Боевики получили зарплату - торговцы алкоголем и наркотиками делают годовой план за несколько суток Pixabay

В течение двух суток, 28-29 апреля, в соединениях и частях 1-го АК (Донецк) ВС РФ существенно увеличилось количество случаеви наркотических веществ личным составом по случаю выплаты зарплаты, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Вследствие этого увеличилось количество преступных действий, совершенных в отношении местного населения.

Так, в субботу, 29 апреля, двое военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) в состоянии наркотического опьянения угрожали оружием местному жителю и украли его автомобиль. Позже на краденом авто они попали в дорожно-транспортное происшествие. В тот же день трое военнослужащих этого полка в состоянии алкогольного опьянения выясняли отношения с боевиками соседнего подразделения с использованием оружия.

В воскресенье, 30 апреля, военнослужащий 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) под воздействием наркотических веществ покинул передовую позицию и забрал с собой оружие. В тот же день в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты из-за передозировки наркотическими веществами погиб военный.

Как сообщалось ранее, боевики российско-террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" под воздействием алкоголя и наркотических веществ нанесли удары по своим передовым позициям, в результате чего трое из них погибли и 11 получили ранения.

В конце февраля пьяные военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК ВС РФ ворвались в общеобразовательное учреждение Хрустального и угрожали ученикам и учителям физической расправой.