В ОРДО усилилась вербовка "кандидатов на воинскую службу" - ИС

Оккупанты несут тяжелые потери в боях под Авдеевкой, а обещанное российскими кураторами подкрепление так и не прибыло.

В рядах боевиков "ДНР" ощущается острая нехватка кадров vk/club_donbasskih

В связи с эскалацией боевых действий в районе Авдеевки, боевики так называемой "" сталкиваются с проблемами нехватки личного состава и ухудшения морально-психологического состояния террористов НВФ, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По словам координатора, командование "11-го мотострелкового полка 1-го АК ДНР" (принимает участие в боях под Авдеевкой) пытается нормализовать морально-психологическое состояние боевиков, распространяя информацию о якобы занятии одним из подразделений российско-террористических войск части Авдеевки. При этом данная дезинформация не приносит желаемый главарями боевиков эффект, так как большинство оккупантов знает о реальном положении дел на этом участке.

Тымчук также отмечает активизацию вербовки "кандидатов" из числа местных жителей в "1-й АК ДНР". Особо дефицитными названы механики-водители и операторы-наводчики ББМ. Командование "1-го АК ДНР", требует от "администрации" Александра Захарченко административных мер по экстренному набору "кандидатов на военную службу". Нехватка личного состава в подразделениях и частях "армейского корпуса" связана с уменьшением количества наемников из России. Несмотря на обещания руководства Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, "пополнение" в Донбасс так и не прибыло.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".