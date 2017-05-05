В ОРДО ищут "украинских диверсантов" с гранатометами – ИС

Пропагандисты сообщают о "десятках ДРГ", якобы прибывших в оккупированные районы Донбасса накануне празднования 9 мая.

В ОРДО после выплаты зарплаты "увидели" "украинских диверсантов" vk.com/strelkov_info

В преддвериируководство террористической организации "ДНР" приняло решение об усилении "противодиверсионной деятельности" на временно оккупированных территориях Донецкой области, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, в последнем распоряжении так называемого "МГБ ДНР" об усилении борьбы с "агентурой и ДРГ украинских спецслужб и ССО" говорится о якобы проникновении в оккупированные районы "десятков ДРГ", готовящих диверсии и теракты в канун Дня Победы. При этом в ориентировках оккупантов утверждается, что большинство "украинских диверсантов" вооружены одноразовыми ручными гранатометами.

В связи с этим, в ряде населенных пунктов, таких как Горловка и Макеевка, созданы совместные оперативные группы МГБ и МВД". Их целью является поиск и обезвреживание "диверсантов".

Ранее в группе ИС сообщили о подготовке российскими пропагандистскими СМИ провокационных репортажей "о возможном наступлении" сил АТО на оккупированные территории Донецкой области 9 мая этого года.

Напомним, ранее стало известно о том, что Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлекает боевиков для постановочных пропагандистских видеосъемок с целью показать, что российско-террористические войска соблюдают режим прекращения огня в зоне АТО.