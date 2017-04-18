В ОРДЛО ждут прибытия журналистов из России для усиления пропагандистской работы - ИС

При этом местный телеканал сепаратистов испытывает серьезные проблемы с финансированием.

"Руководство" оккупированных территорий Донбасса нуждается в новой порции пропаганды Flickr/fotografocualquiera

На временно оккупированные территории Донбасса для съемок пропагандистских сюжетов в ближайшее время должны прибыть, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, российские кураторы в "администрациях глав" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили о необходимости активизации целенаправленной информационно-пропагандисткой работы на подконтрольных Украине территориях. Соответствующий приказ получен коллаборационистами из администрации президента Российской Федерации.

Активная пропагандистская деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на целевую аудиторию Донецкой и Луганской областей, отмечает Дмитрий Тымчук. К ее ведению планируется подключить подконтрольные боевикам СМИ, социальные сети и агентуру на прифронтовых территориях. Кроме того, ожидается прибытие в Донецк и Луганск дополнительных групп "специалистов" из РФ.

Пропаганда террористов коснется приоритетных тем "успехов и достижений" в реализации "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса", освещения якобы негативной социально-экономической ситуации в Украине и "роста недовольства украинскими военнослужащими действиями командования и украинской власти в целом".

При этом в среде руководства подконтрольного главарю террористической организации "ДНР" Александру Захарченко телеканала "Оплот ТВ", зреет недовольство. С июля 2016 года "Оплот ТВ" переведен в "государственную собственность ДНР", однако не находится на балансе данного формирования и не получает "бюджетного" финансирования. Изредка финансовую помощь медиа-ресурсу коллаборационистов оказывают "неравнодушные" граждане России, но этих денег не хватает для нормальной работы телеканала.

"В связи с этим отмечаются открытые отказы руководства телеканала выполнять распоряжения "министерства информации ДНР"" - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее стало известно о том, что Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлекает боевиков для постановочных пропагандистских видеосъемок с целью показать, что российско-террористические войска соблюдают режим прекращения огня в зоне АТО.

Кроме того, российские журналисты совместно со специалистами Центра снимали постановочные видеосюжеты о якобы обстреле украинскими военными передовых позиций боевиков. При этом роль "бойцов Вооруженных сил Украины" исполняли другие террористы, переодетые в форму ВСУ.