В ОРДЛО остановились захваченные боевиками шахты – Тука

Шахты антрацитовой группы остановили работу, а оборудование с металлургических предприятий может быть вывезено в Россию, сообщил замминистра по оккупированным территориям.

Шахта им. Засядько остановила добычу zasyadko.net

В оккупированных районах Луганской и Донецкой области останавливаются захваченные боевиками предприятия, находящиеся в украинской юрисдикции. В частности, речь идет о шахтах по добыче угля антрацитовой группы, сообщил в эфире "5 канала" замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Те шахты, которые добывают антрацитовую группу угля – крест. Этот уголь ни на тех территориях (в ОРДЛО – ред), ни в Федерации – никому не нужен. Своего хватает более чем. Единственный путь закрываться. Шахта Засядько уже закрыта, люди получили уведомления об отпуске не неопределенный срок за свой счет", - рассказал Тука.

Он также сообщил, что накануне захвата боевиками на Алчевском меткомбинате в Луганской области под кредитные обязательства купили современное оборудование, которое, вероятно, будет вывезено в Россию.

Напомним, что часть предприятий в ОРДЛО начала закрываться еще накануне захвата их боевиками, часть – сразу же после этого.

Напомним, 27 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" выдвинули "ультиматум" официальному Киеву и пообещали, что если до 1 марта блокада ОРДЛО не будет снята, они "введут внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции", работающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

1 марта в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией переходят под "внешнее управление" этих формирований. " Боевики намерены взимать "налоги" с этих предприятий.

Подробнее читайте в материале Станислава Васина "Отжимай и властвуй" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".