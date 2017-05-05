В ОРДЛО население на "дни республик" сгоняют под угрозой увольнения - разведка

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В случае низкой явки руководители местных "горисполкомов" могут потерять свои "должности".

"Майские праздники" в Донбассе нужны только самим оккупантам РИА Новости

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей лидерами террористических группировок проводятся мероприятия по принудительному привлечению населения к участию в8, 9, 11 ("день республики ДНР") и 12 ("день республики ЛНР") мая, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В городские исполнительные комитеты присланы распоряжения относительно жесткого контроля за прибытием местных жителей на запланированные официальные мероприятия.

К руководителям, которые не смогут обеспечить надлежащую явку, будут приняты жесткие меры, вплоть до увольнения. На предприятиях и в учреждениях оккупированных территорий назначены специально подготовленные лица, которые будут осуществлять контроль участия сотрудников в мероприятиях по спискам.

Как сообщалось ранее, во время репетиции в террористической группировке "ДНР" так называемого "Парада Победы", была использована российская военная техника, которая выдавалась за "трофейную", добытую в боях с ВСУ.

С целью создания имиджа полноценных "вооруженных сил" террористических организаций "Л-ДНР" во время проведения пропагандистских мероприятий 9 мая, российские кураторы выдают террористам парадную форму черного цвета. Однако белые ремни и фурнитуру боевики должны покупать за свой счет.