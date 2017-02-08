В ОРДЛО боевики активно фальсифицируют "доказательства военных преступлений" ВСУ - ИС

Также на оккупированных территориях собирают подписи под обращением в лидерам стран с требованием надавить на украинскую власть для прекращения военных действий в зоне АТО.

Владельцам разрушенного имущества обещают помощь в обмен на лжесвидетельствование полиция области

На временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса боевики собирают якобы "", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, в "ЛНР" для фальсификации фактов "военных преступлений" и "умышленного нанесения" ущерба населению украинскими военными, "прокуратурой ЛНР" проводятся массовые мероприятия по сбору необходимых лжесвидетельств граждан. Для это используются преимущественно граждане, обращающиеся за помощью в "правоохранительные органы ЛНР" (кража имущества, вымогательство, умышленные убийства). Им обещают полное содействие и успешное расследование их исков взамен на составление заявлений об ущербе, якобы нанесенном действиями Вооруженных Сил Украины.

"По указанию российских кураторов, на фоне "сбора доказательств военных преступлений ВСУ" и информационной атаки на Украину по обвинению ее в срыве Минских договоренностей и эскалации конфликта в Донбассе, одновременно в "ДНР" и "ЛНР" начата кампания по сбору подписей в адрес лидеров РФ, США и Германии. В частности, подписи собираются под обращением с требованием оказать давление на руководство Украины с целью прекращения "геноцида" жителей Донбасса", - отмечает Тымчук

По словам координатора, это не первое подобное мероприятие – в прошлый раз для сбора подписей под аналогичным требованием в "ДНР" и "ЛНР" выдавали "разнарядки" с указанием по сбору определенного количества подписей и угрозой административных наказаний в случае невыполнения "плана".

Напомним, ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Вооруженных сил Украины по факту "обстрелов" оккупированных боевиками "ДНР" Донецка, Макеевки и Ясиноватой с 1 по 3 февраля. Позже было возбуждено уголовное дело по факту "обстрелов" Авдеевки.

При этом в штабе АТО заявили, что считают ложью информацию об обстрелах оккупированного Донецка украинской армией.