В ОРДЛО бензин выдают по талонам — разведка

В отдельных случаях бензин отпускают не более 10 литров на одно транспортное средство.

В ОРДЛО заканчивается бензин alphagas.ru

На оккупированной боевикамитерритории Донецкой и Луганской областей начался дефицит горюче-смазочных материалов, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В настоящее время в городах временно оккупированных территорий Донецкой (Донецк) и Луганской (Луганск, Алчевск, Сорокино, Должанский) областей отмечается рост дефицита горюче-смазочных материалов. В частности, бензин марки "А-95" отпускается исключительно по талонам, а в отдельных случаях не более 10 литров на транспортное средство", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке добавили, что местное население пытается решить данную проблему через личные знакомства с террористами, закупая топливо из их запасов.

Ранее в ГУР сообщили, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растет социальное напряжение.