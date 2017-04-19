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В ОРДЛО бензин выдают по талонам — разведка

19 апреля в 11:45

В отдельных случаях бензин отпускают не более 10 литров на одно транспортное средство.

Бензин дефицит
В ОРДЛО заканчивается бензин
alphagas.ru
На оккупированной боевиками террористических группировок "ДНР" и "ЛНВ" территории Донецкой и Луганской областей начался дефицит горюче-смазочных материалов, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В настоящее время в городах временно оккупированных территорий Донецкой (Донецк) и Луганской (Луганск, Алчевск, Сорокино, Должанский) областей отмечается рост дефицита горюче-смазочных материалов. В частности, бензин марки "А-95" отпускается исключительно по талонам, а в отдельных случаях не более 10 литров на транспортное средство", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке добавили, что местное население пытается решить данную проблему через личные знакомства с террористами, закупая топливо из их запасов.

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Ранее в ГУР сообщили, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растет социальное напряжение.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Донецк Луганск бензин
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