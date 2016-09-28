В ООН назвали расследование убийства Шеремета "тестом для Украины"

В Украине обнаружили заметный рост насилия и запугивания журналистов.
Расследование недавнего убийства журналиста Павла Шеремета станет проверкой способности и готовности украинских ведомств расследовать случаи посягательств на свободу средств массовой информации, которая необходима для развития свободного общества", - сказала она на сессии Совета ООН по правам человека.
Как отмечается в докладе, журналисты и работники СМИ продолжают испытывать давление со стороны СБУ, вооруженных сил и вооруженных групп.
"Мы обнаружили значительное увеличение насилия и преследования в отношении журналистов, а также отсутствие ответственности", - сказала она.
Журналист Павел Шеремет погиб рано утром в среду, 20 июля, в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.
Свидетелями взрыва оказались журналисты "17 канала", которые объяснили свое присутствие на месте преступления случайностью.
Следствие рассматривает несколько основных версии причин убийства журналиста Павла Шеремета – профессиональные отношения, личная неприязнь и "российский след". Кроме того, есть версия, что настоящей целью покушения мог быть не Шеремет, а руководитель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, которой принадлежал взорванный автомобиль.
ZN.UA