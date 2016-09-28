В ООН назвали расследование убийства Шеремета "тестом для Украины"

В Украине обнаружили заметный рост насилия и запугивания журналистов.

ООН: расследование убийства Шеремета станет проверкой для властей Украины Роман Кравец

Заместитель верховного комиссара по правам человека Кейт Гилмор заявляет, что расследованиеявляется тестом для украинской власти.

Расследование недавнего убийства журналиста Павла Шеремета станет проверкой способности и готовности украинских ведомств расследовать случаи посягательств на свободу средств массовой информации, которая необходима для развития свободного общества", - сказала она на сессии Совета ООН по правам человека.

Как отмечается в докладе, журналисты и работники СМИ продолжают испытывать давление со стороны СБУ, вооруженных сил и вооруженных групп.

"Мы обнаружили значительное увеличение насилия и преследования в отношении журналистов, а также отсутствие ответственности", - сказала она.

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Журналист Павел Шеремет погиб рано утром в среду, 20 июля, в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Свидетелями взрыва оказались журналисты "17 канала", которые объяснили свое присутствие на месте преступления случайностью.

Следствие рассматривает несколько основных версии причин убийства журналиста Павла Шеремета – профессиональные отношения, личная неприязнь и "российский след". Кроме того, есть версия, что настоящей целью покушения мог быть не Шеремет, а руководитель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, которой принадлежал взорванный автомобиль.