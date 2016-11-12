В оккупированный Донбасс из РФ прибыла партия отремонтированных танков и "Гвоздик"

Из России прибыла очередная партия подкрепления для боевиков.
"Из России прибыла очередная партия подкрепления для боевиков. Через Свердловск в направлении Краснодона доставлены два танка, в Ровеньки – семь цистерн с горючим. Через район Саур-Могилы в направлении Тореза проехало 10 танков, два САУ "Гвоздика". Эта техника ремонтировалась на российской территории", - рассказал он на брифинге в субботу, 12 ноября.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.Интерфакс-Украина