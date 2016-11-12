В оккупированный Донбасс из РФ прибыла партия отремонтированных танков и "Гвоздик"

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Из России прибыла очередная партия подкрепления для боевиков.

Техника ремонтировалась на российской территории times.mk.ua

Несколько танков и установок "Гвоздика" после ремонта на территории РФ прибыли на оккупированную территорию Донбасса, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Из России прибыла очередная партия подкрепления для боевиков. Через Свердловск в направлении Краснодона доставлены два танка, в Ровеньки – семь цистерн с горючим. Через район Саур-Могилы в направлении Тореза проехало 10 танков, два САУ "Гвоздика". Эта техника ремонтировалась на российской территории", - рассказал он на брифинге в субботу, 12 ноября.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.