В оккупированном Судаке неизвестные сбросили памятник Ленину

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Руководитель оккупационной администрации Судака уже пообещал восстановить памятник Ленину.

Неизвестные разрушили сегодня памятник Ленину, установленный в городском саду оккупированного Судака.

"Памятник Ленину в городском саду для судакчан – символ истории развития города в советский период", – заявила местному изданию "Крыминформ" пресс-секретарь главы оккупационной администрации города Ирина Дубровская.

Глава оккупационной администрации Судака Владимир Серов уже пообещал восстановить монумент. "Я уверен, виновные будут установлены и понесут строгое наказание. А памятник мы восстановим", – заявил он.

Памятник Ленину был установлен в Судаке в 1930 году. В городе есть еще один монумент организатору октябрьского переворота - в парке на территории школы №2.

Напомним, что в конце января 2016 года неизвестные попытались взорвать памятник Ленину в оккупированном Донецке. Памятник получил значительные повреждения. После взрыва вооруженные формирования оккупационной администрации города оцепили территорию вокруг площади.