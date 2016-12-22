В оккупированном Крыму "суд" оставил Чийгоза под арестом

Чийгоз заявил, что судебной системы в России не существует, а есть только указания.

Крымский "суд" оставил Чийгоза под арестом до апреля 2017 года evgovorov / Depositphotos

"Верховный суд" незаконно аннексированного Россией Крыма оставил без удовлетворения жалобу адвоката Николая Полозова на решение о продлении ареста заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу до 8 апреля 2017 года.

Адвокат Александр Лесовой заявил, что обстоятельства с момента ареста Чийгоза сильно изменились – в суде было допрошено около 200 человек, из которых только три или четыре указали, что видели его, но ни один из них не свидетельствовал о противоправных действиях со стороны заместителя председателя Меджлиса.

"На моем процессе приходится, что судебной системы в России не существует, а есть только указания", – сказал Чийгоз, передает "Центр информации по правам человека"

Ранее сообщалось, что в незаконно аннексированном украинском Крыму российской "суд" еще на три месяца продлил содержание под стражей заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Крымский татарин Ахтем Чийгоз, задержанный за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014, обвиняется в организации массовых беспорядков.