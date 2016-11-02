В оккупированном Крыму ФСБ вручило Умерову постановление об обвинении

Заместителя председателя Меджлиса обвиняют в экстремизме.

В постановление Умерову были включены данные лингвистической экспертизы youngukraine.net

В оккупированном Крыму управление Федеральной службы безопасности России вручило заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову обновленное постановление о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого.

"Сегодня вынесено и вручено Ильми ага уточненное постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Добавлены результаты лингвистической экспертизы", - написал адвокат Умерова Эмиль Курбединов в Facebook.

По словам адвоката, в постановление были включены данные экспертизы, которые подтвердили экстремизм в действиях Умерова.

Курбединов добавил, что в связи с новыми обстоятельствами дела, следователь хотел провести еще один допрос, от которого Умеров отказался.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму следователи российской ФСБ вызвали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова на допрос.

Напомним, что в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и еще нескольких членов организации вызвали на допрос в ФСБ России.

13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

Меджлис крымскотатарского народа обратился к международным организациям с призывом усилить санкции против Российской Федерации до полной деоккупации аннексированного Крыма.

Как пишет в своей статье на страницах "Зеркала недели. Украина" Валентина Самар, Меджлис, несмотря на репрессии и угрозы запретить деятельность, получив клеймо экстремистской, а то и террористической организации, призвал к бойкоту, и призыв поддержали не только крымские татары. В ответ — новый виток репрессий. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что репрессии в Крыму следует рассматривать как репрессии и по религиозному признаку, и в отношении крымскотатарского народа в целом.

О репрессиях в Крыму и о том, почему РФ сейчас ведет борьбу против Хизб ут-Тахрир подробнее читайте в статье Валентины Самар "Сила дули в кармане" в еженедельнике "Зеркало недели Украина".